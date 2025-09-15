DAX23.669 -0,3%ESt505.435 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.191 +0,1%Euro1,1799 +0,3%Öl67,29 -0,3%Gold3.694 +0,4%
Tesco im Blick

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gibt am Dienstagvormittag nach

16.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tesco befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,8 Prozent auf 4,36 GBP ab.

Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 4,36 GBP nach. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,36 GBP nach. Bei 4,38 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 110.671 Tesco-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,45 GBP erreichte der Titel am 09.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,10 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 28,88 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,141 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,40 GBP aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,274 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

