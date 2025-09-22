DAX23.746 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.230 ±-0,0%Nas22.675 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1731 +0,3%Öl68,27 -2,1%Gold3.828 +1,7%
So bewegt sich Tesco

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco legt am Nachmittag zu

29.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,42 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,15 EUR 0,17 EUR 3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 4,42 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 4,44 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,41 GBP. Zuletzt wechselten 2.100.472 Tesco-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,45 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 0,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,10 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 29,80 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,141 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,40 GBP an.

Am 02.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,276 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
