Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Tesco gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,42 GBP.

Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 4,42 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 4,44 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,41 GBP. Zuletzt wechselten 2.100.472 Tesco-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,45 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 0,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,10 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 29,80 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,141 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,40 GBP an.

Am 02.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,276 GBP je Aktie belaufen.

