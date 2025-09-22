DAX23.612 +0,3%ESt505.465 +0,4%Top 10 Crypto15,10 -1,0%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1678 +0,1%Öl69,53 -0,2%Gold3.754 +0,1%
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag nahe Nulllinie

26.09.25 09:27 Uhr
Die Aktie von Tesco zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Tesco-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 4,35 GBP.

Die Tesco-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 4,35 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 4,36 GBP. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,35 GBP. Bei 4,36 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 86.283 Tesco-Aktien gehandelt.

Bei 4,45 GBP erreichte der Titel am 09.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,37 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,141 GBP. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,40 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 02.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,276 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
