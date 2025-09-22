DAX23.542 -0,5%ESt505.443 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow45.996 -0,3%Nas22.381 -0,5%Bitcoin95.114 -1,5%Euro1,1676 -0,5%Öl69,03 -0,1%Gold3.730 -0,2%
Aktienentwicklung

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gewinnt am Nachmittag an Fahrt

25.09.25 16:11 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tesco-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 4,37 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
4,98 EUR -0,02 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 4,37 GBP. Die Tesco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,38 GBP aus. Bei 4,32 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.871.380 Tesco-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,45 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,76 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,10 GBP. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,141 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,40 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,276 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

