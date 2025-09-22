Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Tesco zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Tesco-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 4,34 GBP.
Die Tesco-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 4,34 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Tesco-Aktie sogar auf 4,34 GBP. In der Spitze büßte die Tesco-Aktie bis auf 4,29 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 4,32 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 781.061 Tesco-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 4,45 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2025). 2,61 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 28,44 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,141 GBP. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 07.10.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,276 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Name
Hebel
KO
Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
Datum
Rating
Analyst
12.06.2025
Tesco Buy
Jefferies & Company Inc.
17.06.2022
Tesco Buy
UBS AG
17.06.2022
Tesco Overweight
JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
