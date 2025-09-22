Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Tesco-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,36 GBP.
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,36 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 4,39 GBP. Bei 4,37 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.705.267 Tesco-Aktien.
Bei 4,45 GBP markierte der Titel am 09.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 2,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie.
Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 02.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.10.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,277 GBP je Aktie belaufen.
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
