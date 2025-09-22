DAX23.595 -0,1%ESt505.467 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1750 -0,6%Öl68,41 +0,9%Gold3.765 ±0,0%
Aktie im Blick

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco stabilisiert sich am Mittwochmittag

24.09.25 12:05 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco stabilisiert sich am Mittwochmittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 4,35 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel kam die Tesco-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 4,35 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 4,39 GBP. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 4,34 GBP. Bei 4,37 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 843.108 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,45 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 40,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,40 GBP.

Am 02.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2026 0,277 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

