Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tesco. Das Papier von Tesco legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,7 Prozent auf 4,42 GBP.

Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 4,42 GBP. Die Tesco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,42 GBP. Bei 4,36 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.406.735 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,45 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 0,61 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 29,83 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,141 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 02.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,276 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

