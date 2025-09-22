Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco zeigt sich am Mittag freundlich
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt ging es für das Tesco-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 4,39 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 4,39 GBP. Bei 4,40 GBP erreichte die Tesco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,36 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 846.689 Tesco-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 4,45 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,10 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 41,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,141 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,40 GBP aus.
Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 02.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.
In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,276 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
