Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagvormittag in Rot

29.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 4,40 GBP.

Um 09:07 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,40 GBP ab. Die Tesco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,40 GBP ab. Bei 4,41 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 134.813 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,45 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 29,45 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,141 GBP belaufen. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.

Am 02.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,276 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

