Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagvormittag in Rot
Die Aktie von Tesco gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 4,40 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,40 GBP ab. Die Tesco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,40 GBP ab. Bei 4,41 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 134.813 Tesco-Aktien umgesetzt.
Am 09.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,45 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 29,45 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,141 GBP belaufen. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.
Am 02.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,276 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
