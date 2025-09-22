Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Tesco gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,43 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 4,44 GBP. Bei 4,41 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 914.294 Tesco-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 4,45 GBP. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 0,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,10 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 30,00 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,141 GBP je Tesco-Aktie. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,276 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

