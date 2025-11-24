Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,52 GBP.

Die Tesco-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 4,52 GBP. Kurzfristig markierte die Tesco-Aktie bei 4,56 GBP ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Tesco-Aktie bis auf 4,52 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,54 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 360.750 Tesco-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 4,81 GBP. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 5,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,10 GBP am 11.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 31,36 Prozent wieder erreichen.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,144 GBP ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie.

Die Tesco-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.04.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.04.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,282 GBP je Tesco-Aktie.

