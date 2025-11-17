DAX23.908 +0,1%Est505.688 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,5%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.293 +1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl63,93 -0,6%Gold4.076 -0,1%
Frühes Investment

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

17.11.25 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Tesco-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Tesco-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,14 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 46,714 Tesco-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Tesco-Aktie auf 4,38 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 204,80 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 104,80 Prozent.

Jüngst verzeichnete Tesco eine Marktkapitalisierung von 28,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
