FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Frühes Investment

Das wäre der Verdienst eines frühen Tesco-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Tesco-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,14 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 46,714 Tesco-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Tesco-Aktie auf 4,38 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 204,80 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 104,80 Prozent.

Jüngst verzeichnete Tesco eine Marktkapitalisierung von 28,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net