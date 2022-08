Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Aktien in diesem Artikel Tesla 882,10 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 01.08.2022 16:22:00 Uhr 7,0 Prozent im Plus bei 904,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 912,00 EUR. Bei 869,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.751 Tesla-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2021 auf bis zu 1.080,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 16,30 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.07.2021 auf bis zu 556,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 845,42 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 20.07.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 USD gegenüber 1,45 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 16.934,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.958,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 präsentieren.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,28 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

