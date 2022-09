Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag leichter

Aktien in diesem Artikel Tesla 270,50 EUR

-1,80% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 270,25 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 267,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 271,80 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 30.365 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (360,00 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 39,88 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 740,42 USD je Tesla-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 20.07.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.958,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.934,00 USD ausgewiesen.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2022 wird am 19.10.2022 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,98 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

VW, Stellantis, Ford und GM planen eigene Batterieproduktion - Was die Pläne der Autobauer torpedieren könnte

Tesla-Aktie: PG&E- und SCE-Kunden können mit Tesla Powerwalls Geld verdienen

Twitter-Aktie fällt zurück: Tesla-Chef Musk will Prozess um Twitter-Kauf auf November verschieben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Zigres / Shutterstock.com