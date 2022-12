Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Bullen treiben Tesla am Donnerstagvormittag an

Aktien in diesem Artikel Tesla 184,94 EUR

Um 09:22 Uhr sprang die Tesla-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,3 Prozent auf 186,50 EUR zu. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 186,74 EUR an. Bei 186,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.798 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 357,53 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 47,84 Prozent zulegen. Am 22.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,12 EUR. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 15,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 447,73 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 4,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

