Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Tesla befand sich um 02.08.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 876,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 854,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 864,00 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.094 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 18,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2021 Kursverluste bis auf 562,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,62 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 845,42 USD.

Am 20.07.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.934,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2022 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,28 USD je Tesla-Aktie.

