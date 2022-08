Tesla Aktie News: Tesla am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Tesla 858,20 EUR

Der Tesla-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 02.08.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 862,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 862,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 864,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 915 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.080,00 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 18.08.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 562,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 53,17 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 845,42 USD.

Tesla gewährte am 20.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,45 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 16.934,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.958,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2022 terminiert.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,28 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

