Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag gesucht

Das Papier von Tesla legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 275,05 EUR. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 281,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 280,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.042 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 360,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 23,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 193,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,37 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 740,42 USD je Tesla-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 16.934,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.958,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,97 USD je Tesla-Aktie belaufen.

