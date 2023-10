Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla schiebt sich am Vormittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tesla zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 239,20 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 239,20 EUR nach oben. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 239,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 238,20 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 16.529 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,70 EUR erreichte der Titel am 01.10.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 14,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 59,71 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 240,00 USD.

Am 19.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,76 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 24.927,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.934,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 18.10.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,33 USD je Aktie aus.

