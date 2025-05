Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Tesla am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 283,40 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,6 Prozent auf 283,40 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 286,74 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 279,62 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.711.409 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 41,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.06.2024 Kursverluste bis auf 167,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 40,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 246,50 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 22.04.2025 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,37 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 19,34 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,30 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Tesla am 29.07.2025 präsentieren.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

