Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 238,41 USD.

Das Papier von Tesla konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 238,41 USD. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 239,82 USD aus. Bei 234,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 21.872.856 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 41,77 Prozent sinken.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 158,13 USD je Tesla-Aktie an.

Am 23.04.2024 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,80 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,69 Prozent auf 21,30 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Tesla wird am 23.07.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 29.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,40 USD je Tesla-Aktie.

