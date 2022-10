Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla mit herben Abschlägen am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 248,05 EUR

Die Tesla-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 9,0 Prozent auf 254,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 247,75 EUR. Bei 265,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 149.871 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 360,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 29,42 Prozent zulegen. Bei 193,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 31,52 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 602,33 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 16.934,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.958,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,10 USD fest.

