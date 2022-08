Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Tesla 914,70 EUR

0,66% Charts

News

Analysen

Das Papier von Tesla konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 908,60 EUR. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 908,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 905,80 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 198 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.080,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Bei 562,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.08.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 61,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 845,42 USD für die Tesla-Aktie aus.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,45 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 16.934,00 USD gegenüber 11.958,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Unabhängig von Twitter-Kauf: Investoren glauben, dass Musk weiter Tesla-Aktien verkaufen könnte

Juli 2022: So schätzen Experten die Tesla-Aktie ein

Twitter-Aktie etwas höher: Greenlight wettet auf Musk-Niederlage und steigt bei Twitter ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com