Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 254,85 EUR zu. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 255,30 EUR. Bei 252,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 147.132 Tesla-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (360,00 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 29,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 602,33 USD.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,76 USD gegenüber 0,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.934,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.958,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 18.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 4,10 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

