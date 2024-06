Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Kurs der Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 173,57 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 173,57 USD ab. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 172,14 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 175,30 USD. Zuletzt wechselten 2.433.485 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 299,29 USD markierte der Titel am 20.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 42,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,02 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 170,11 USD an.

Am 23.04.2024 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,37 USD gegenüber 0,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,30 Mrd. USD – eine Minderung von 8,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23,33 Mrd. USD eingefahren.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 17.07.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 2,44 USD im Jahr 2024 aus.

