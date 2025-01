Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Montagnachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 417,74 USD nach oben.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 417,74 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 426,43 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 423,14 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.081.846 Stück gehandelt.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 488,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 14,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 138,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,77 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 239,88 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla gewährte am 23.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 25,18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,35 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 29.01.2025 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 28.01.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,32 USD im Jahr 2025 aus.

