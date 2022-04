Tesla Aktie News: Tesla am Mittwochmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Tesla 979,50 EUR

Um 12:22 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 982,00 EUR ab. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 977,80 EUR nach. Mit einem Wert von 1.005,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.643 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 446,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 54,58 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 773,33 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 10,74 Milliarden USD, gegenüber 17,72 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 39,36 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 20.04.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2022 rechnen Experten am 27.07.2022.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,46 USD je Tesla-Aktie belaufen.

