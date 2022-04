Tesla Aktie News: Tesla am Mittwochvormittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Tesla 984,50 EUR

Das Papier von Tesla befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 1.003,20 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 1.002,60 EUR. Bei 1.005,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 765 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 446,05 EUR ab. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 55,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 773,33 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla veröffentlichte am 20.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,80 USD je Aktie verdient. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Am 20.04.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2022-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 27.07.2022.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,46 USD je Tesla-Aktie.

