Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Montagvormittag an Boden

Um 06.06.2022 09:22:00 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 676,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 680,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 671,70 EUR. Bisher wurden heute 2.775 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 1.080,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 37,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 473,10 EUR fiel das Papier am 05.06.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 42,89 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 870,83 USD.

Am 20.04.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 18.756,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 10.389,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2022 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 16,22 USD je Tesla-Aktie.

