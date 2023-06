Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 203,10 EUR

0,10% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 213,99 USD. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 212,53 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 216,04 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 26.946.202 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 314,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 110,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 290,70 USD an.

Am 19.04.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.329,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 18.756,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Größte Kryptowährung Bitcoin: Diese Faktoren könnten eine neue BTC-Rally auslösen

NASDAQ-Wert Tesla wird einer der unbeliebtesten Autobauer: US-Verbraucher strafen Musk-Konzern ab

Auch Kryptowährungen müssen in der Steuererklärung berücksichtigt werden - aber wie?