Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Mittag gestärkt

Das Papier von Tesla konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 274,40 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 279,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 275,00 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 40.264 Aktien.

Am 04.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 360,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 23,78 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 193,20 EUR am 25.05.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 740,42 USD.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.934,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.958,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2022 terminiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,99 USD je Tesla-Aktie.

