Tesla Aktie News: Tesla am Mittag in Grün

Um 07.07.2022 12:22:00 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 687,10 EUR. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 690,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 681,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.806 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.080,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 36,38 Prozent Luft nach oben. Am 09.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 523,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 31,18 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 846,67 USD.

Am 20.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 80,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.756,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 20.07.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 24.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

