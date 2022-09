Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Mittwochmittag zu

Aktien in diesem Artikel Tesla 278,40 EUR

0,38% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 277,35 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 278,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 276,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.748 Tesla-Aktien.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 22,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 193,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 43,56 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 740,42 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.07.2022. Das EPS lag bei 0,76 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,61 Prozent auf 16.934,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.958,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 4,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Gerichtsverfahren steht bevor: Krypto-Community-Mitglied Hodlonaut erhält millionenschwere BTC-Spende für Anwaltskosten

Neuer Tesla Model Y mit Hinterradantrieb - in Deutschland teurer

Nach Starlink-T-Mobile-Ankündigung: Stellt Apple morgen Satellitenkommunikation für das iPhone vor?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: John Keeble/Getty Images