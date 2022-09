Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Tesla 280,35 EUR

Das Papier von Tesla konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 281,65 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 283,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 276,05 EUR. Bisher wurden heute 30.992 Tesla-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (360,00 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 21,76 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 193,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 45,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 679,33 USD.

Am 20.07.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,76 USD gegenüber 0,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.934,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.958,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

