Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 289,00 EUR

2,12% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 286,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 287,80 EUR. Bei 283,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.354 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 360,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,53 Prozent hinzugewinnen. Am 25.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 193,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 48,08 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 679,33 USD für die Tesla-Aktie.

Am 20.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.934,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 11.958,00 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 19.10.2022 gerechnet.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Führung durch Gigafabrik überzeugt Analysten: Tesla-Aktie mit Potenzial

Gerichtsverfahren steht bevor: Krypto-Community-Mitglied Hodlonaut erhält millionenschwere BTC-Spende für Anwaltskosten

Neuer Tesla Model Y mit Hinterradantrieb - in Deutschland teurer