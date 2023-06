Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Tesla 227,95 EUR

6,20% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 4,6 Prozent im Plus bei 228,25 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 228,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 228,60 EUR. Zuletzt wechselten 74.751 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 316,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 38,77 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 96,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 290,70 USD.

Tesla ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.329,00 USD – ein Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 18.756,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Marge auf 11,4 Prozent gesunken - Mercedes, BMW & Kia legen zu

Elon Musk und hunderte weitere Unternehmer und Forscher fordern Pause bei KI-Entwicklung

Nicht nur NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie: ARK Invest-Chefin Cathie Wood hält Software-Aktien für nächsten KI-Profiteur

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com