Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 241,35 USD nach.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 241,35 USD. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 239,55 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 243,77 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.085.257 Tesla-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (270,93 USD) erklomm das Papier am 12.07.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Bei einem Wert von 138,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 73,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 199,75 USD.

Tesla ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,46 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 24,93 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 15.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,21 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

