Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 304,21 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 304,21 USD. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 307,92 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 300,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.560.344 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 60,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 182,00 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 40,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 251,13 USD je Tesla-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 22.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,34 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,23 Prozent auf 19,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21,30 Mrd. USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Tesla am 23.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 29.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

