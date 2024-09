Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 224,34 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 224,34 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 224,40 USD. Bei 220,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 2.675.451 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 16.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 278,97 USD an. 24,35 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 138,82 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 176,50 USD für die Tesla-Aktie.

Am 23.07.2024 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 24,93 Mrd. USD eingefahren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 16.10.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2024 2,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart fester

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Linke fordert Maßnahmen gegen Tesla - Aktionäre unbeeindruckt