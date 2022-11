Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Tesla 184,04 EUR

Das Papier von Tesla gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 182,44 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 178,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 84.427 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 357,53 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 48,97 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.11.2022 Kursverluste bis auf 174,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 4,61 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 447,73 USD.

Tesla veröffentlichte am 19.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 21.454,00 USD gegenüber 13.757,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,10 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

