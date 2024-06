Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag gesucht

Blick auf Tesla-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 173,40 USD.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 173,40 USD. Die Tesla-Aktie legte bis auf 173,79 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 171,15 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.208.760 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 299,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.07.2023). 72,60 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,94 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 170,11 USD.

Tesla ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 21,30 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 23,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 17.07.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,41 USD fest.

