Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Tesla-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 843,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 843,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 841,10 EUR. Bei 841,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 679 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.080,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2021 bei 562,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 49,87 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 845,42 USD an.

Tesla gewährte am 20.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 1,45 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 16.934,00 USD gegenüber 11.958,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 präsentieren.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,26 USD je Aktie.

Tesla-Konkurrent BYD expandiert weiter: BYD-Fahrzeuge fahren bald auch auf deutschen Straßen

NASDAQ, Dow Jones & Co - Microsoft-Aktie, Netflix-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Tesla-Aktie dennoch stärker: Elon Musk verkauft größtes Tesla-Aktienpaket jemals wegen Twitter-Streit - Erste Tesla-Sattelschlepper bis Jahresende

