Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla reagiert am Nachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Tesla 299,70 EUR

0,44% Charts

News

Analysen

Das Papier von Tesla konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 301,00 EUR. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 301,60 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 299,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 49.011 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,39 Prozent hinzugewinnen. Am 25.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 193,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 679,33 USD.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 16.934,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 11.958,00 USD umgesetzt.

Am 19.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 7,02 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Früher in Rente: Verwirklichen Sie ihren Traum

Führung durch Gigafabrik überzeugt Analysten: Tesla-Aktie mit Potenzial

Was sind eigentlich Aktien-Token?