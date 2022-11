Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 188,18 EUR

-0,56% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 188,34 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 188,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.700 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 47,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 174,40 EUR fiel das Papier am 10.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 7,99 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 447,73 USD an.

Am 19.10.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 21.454,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.757,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,10 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Nach Twitter-Übernahme: Was hat es mit der Twitter-Alternative Mastodon auf sich?

Tesla-Aktionäre als Verlierer des Twitter-Deals: Tesla fällt hinter Berkshire Hathaway zurück

NASDAQ-Aktien: Tesla-CEO Elon Musk muss üppiges Gehaltspaket vor Gericht rechtfertigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com