Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 152,00 EUR. Die Tesla-Aktie sank bis auf 150,70 EUR. Bei 150,70 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 1.606 Stück.

Bei 359,67 EUR markierte der Titel am 04.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 57,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,84 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 2,81 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 447,73 USD an.

Tesla ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.454,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.01.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

