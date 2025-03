Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesla

So entwickelt sich Tesla

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 238,43 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 238,43 USD. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 236,80 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 245,04 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.253.840 Stück gehandelt.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 488,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 104,88 Prozent Luft nach oben. Bei 138,82 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 267,14 USD.

Am 29.01.2025 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,71 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 25,17 Mrd. USD eingefahren.

Die Tesla-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 2,83 USD im Jahr 2025 aus.

