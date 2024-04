Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verbilligt sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 155,16 USD.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 155,16 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 154,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,62 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.412.817 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,29 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Gewinne von 92,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,37 USD. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 1,80 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 196,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 24.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Tesla rechnen Experten am 29.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2024 2,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

