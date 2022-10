Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Mittag nach

Aktien in diesem Artikel Tesla 214,40 EUR

Um 12:22 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 214,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 213,40 EUR. Mit einem Wert von 214,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 57.809 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 360,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,47 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2022 auf bis zu 193,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,92 Prozent.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 598,42 USD.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 16.934,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.958,00 USD umgesetzt.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Tesla.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2022 4,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

CAM-Studie: Tesla ist der mit Abstand innovativste E-Autobauer

Nicht nur GameStop: Diese Short Squeezes brachten Hedgefonds Milliardenverluste ein

Nach erfolgreichem Porsche-IPO: Diese VW-Marken könnten ebenfalls an die Börse gehen

