Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 905,60 EUR

1,09% Charts

News

Analysen

Das Papier von Tesla legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 898,50 EUR. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 908,70 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 894,00 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 14.589 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.08.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 569,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 57,91 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 845,42 USD.

Am 20.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.934,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.958,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 12,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Ford-CEO provoziert: "Nimm das, Elon!" - Scharfer Konkurrenzkampf zwischen Ford und Tesla um EV-Marktanteile entbrannt

Nur ein Scherz: Elon Musk will Manchester United nicht kaufen - Britischer Milliardär Ratcliffe will zuschlagen - Manchester United-Aktie steigt

Trading Idee: Twitter - Weiterer Hochlauf?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Smith Collection/Gado/Getty Images